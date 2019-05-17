انتحار شاب بجرجا سوهاج لمروره بحالة نفسية سيئة

سوهاج - محمود مقبول

استقبل، منذ قليل، مستشفى جرجا العام جثة شاب يبلغ من العمر 29 سنة وذلك بعد انتحاره مستخدما فى ذلك حبل قام بربطه بسقف غرفته بناحية قرية بيت داود دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء هشام الشافعى قد تلقى بلاغا من مستشفى جرجا العام يفيد بوصول شاب إلى المستشفى جثة هامدة وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام م . أ. م . خ 29 سنة ويقيم بناحية قرية بيت داود دائرة مركز جرجا بالإنتحار داخل مسكنه بذات العنوان مستخدما فى ذلك حبل قام بربطه بسقف الغرفة وأكتشف أهليته ذلك أثناء البحث عنه للإفطار اليوم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام وأشارت التحريات الأولية أن الشاب يعانى من حالة نفسية سيئة منذ فترة جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.