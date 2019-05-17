اليونان تدين أعمال تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص

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أعرب وزير الخارجية اليونانى جيورجوس كاتروجالوس، عن إدانة بلاده القوية للأعمال التركية غير القانونية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقال كاتروجالوس، فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع نظيره التركى مولود جاويش أوجلو، على هامش الدورة 129 للجنة وزراء مجلس أوروبا فى هلسنكى، وفقًا لما أوردته صحيفة (كاثمرينى) اليونانية عبر موقعها الإلكترونى، إن بلاده تدين بدون تحفظ الأعمال غير القانونية الأحادية التى اتخذتها تركيا فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وتطالب بوقف هذه الأنشطة على الفور، موضحًا إنهما اتفقا على الحاجة إلى تعميق المناقشات بشأن تدابير بناء الثقة وأن زيارة الوفد التركى إلى وزارة الدفاع اليونانية يوم الاثنين 20 مايو الجارى تشكل خطوة نحو هذا الاتجاه.

وأضاف وزير الخارجية اليونانى، أنه تم مناقشة أيضا الحاجة إلى تخفيف حدة التوتر فى بحر إيجة لتجنب وقوع حوادث محتملة وهو أمر غير مرغوب فيه من جانب البلدين، مشددًا على أنه يتعين على تركيا الكف عن انتهاك المجال الجوى اليونانى واحترام تدابير بناء الثقة المتفق عليها بين الرئيس التركى ورئيس الوزراء اليونانى خلال الزيارة الرسمية الأخيرة التى قام بها الأخير إلى تركيا.