اليوم.. البابا تواضروس يحضر احتفالية رداء المسيح بكنيسة سان بيتر الألمانية

يشارك البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم فى احتفالية عرض رداء السيد المسيح الذى كان يرتديه خلال رحلة الآلام، وذلك من كاتدرائية سان بتير الكاثوليكية بمدينة ترير – بألمانيا.

فيما دشن البابا تواضروس صباح اليوم كنيسة القديس اثناسيوس بالولاية نفسها بعدما ترأس صلوات عشية عيد القديس اثناسيوس الرسولى وأجرى فيها طقس تطييب الرفات.

مدينة بتبورج بمنطقة تيرير بجنوب ألمانيا هى المدينة التى نفى اليها القديس اثناسيوس الرسولى فى القرن الرابع الميلادى.

وكان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية.