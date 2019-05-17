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النيابة تأمر بدفن 3 أشخاص ضحية حادث محور جوزيف تيتو

الجمعة، 17 مايو 2019 01:49 م
النيابة تأمر بدفن 3 أشخاص ضحية حادث محور جوزيف تيتو جانب من الحادث
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحد عز المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الجمعة، بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، أثر تعرضهم لحادث مرورى  أعلى محور جوزيف تيتو، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة النزهة، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، كما أمرت بنقل المصابين فى الحادث إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

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جانب من الحادث

كان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرين، فى تصادم 6 سيارات أعلى محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، ما أدى إلى توقف حركة المرور، على الفور انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

 

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حادث محور جوزيف تيتو

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى محور جوزيف تيتو بوقوع حادث مرورى، و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

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إحدى السيارات فى الحادث

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