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المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى لمدة 30 يومًا

الجمعة، 17 مايو 2019 11:43 ص
المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى لمدة 30 يومًا إغلاق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة تحويلات مرورية وغلق جزئى بمحور جوزيف تيتو لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، لمدة شهرا كاملا وسط مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات، ونشر الخدمات على الطرق منعا للزحام. 
 
وستكون التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى وحتى مطلع الدائرى، على أن يتم تحويل الإتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للإتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 متر".
 
كما سيتم غلق إتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى للقادم من كوبرى الحرفيين إتجاه الدائرى لمسافة 250 متر، وبالنسبة للإتجاه الآخر يتم تشغيله إتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.
 
وتنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد" ، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى من القادم من محور جوزيف تيتو والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الإتجاه الآخر القادم من الدائرى، وسوف يتم تنفيذ الأعمال "ليلاً ونهاراً" إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/5/2019 ولمدة ثلاثون يوماً فقط، وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

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