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المرصد السورى: المخابرات التركية تنقل 600 معتقل كردى إلى جهة مجهولة

الجمعة، 17 مايو 2019 10:25 ص
المرصد السورى: المخابرات التركية تنقل 600 معتقل كردى إلى جهة مجهولة نازحين سوريون
أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بأن المخابرات التركية وبعض الفصائل السورية الموالية لها عمدت إلى نقل أكثر من 600 معتقل كردى لديها إلى جهة مجهولة.

 

وأوضح المرصد - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن الـ600 معتقل من أهالى عفرين، اعتقلتهم تركيا عقب سيطرتها على المدينة السورية، لافتا إلى أنه تم نقلهم من سجن "سجو" (سجن المعصرة) الواقع فى منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جهة لا تزال مجهولة حتى اللحظة. 

 


وأضاف المرصد أن صحة عدد كبير من هؤلاء المعتقلين تدهورت - خلال الفترة الماضية - نتيجة التعذيب والصيت السيئ الذى يوصم به (سجن المعصرة)، وسط مخاوف على حياة المعتقلين.

 

 


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