video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس يرفض طلب البنتاجون بدفع نفقات قادة طالبان خلال محادثات السلام

الجمعة، 17 مايو 2019 03:20 م
الكونجرس يرفض طلب البنتاجون بدفع نفقات قادة طالبان خلال محادثات السلام الكونجرس الأمريكى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

رفض الكونجرس الأمريكى طلبا من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتغطية نفقات قادة طالبان، خلال محادثات السلام مع الحكومة، التي تجري خارج البلاد.

 

وذكرت ذلك "بي بي سى" نقلا عن متحدث باسم أعضاء أعضاء الكونجرس، مشيرة إلى قوله، إن تسديد التكاليف سيكون سندا غير قانوني لـ"إرهابيين".

 

ولفتت إلى أن البنتاجون لم يعلق على هذا الأخبار، مشيرة إلى أن إدارة ترامب ممثلة في وزارة الدفاع "البنتاجون" سعت لتمرير مشروع قانون يسمح لها بدفع نفقات قادة "طالبان" أثناء حضورهم محادثات السلام الأخيرة، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

 

وعلل (البنتاجون) طلبه بسعيه لتسهيل انعقاد الاجتماعات، وتسريع وتيرة محادثات السلام، في أفغانستان، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

لكن لجنة الاعتمادات الدفاعية في الكونجرس رفضت هذا الطلب، ورفضت تغطية تكاليف من وصفتهم بـ"المتشددين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكونجرس يناقش ملف إيران الثلاثاء المقبل

مصادر: الكونجرس الأمريكى يحصل على إفادات سرية بشأن إيران الأسبوع المقبل

بيلوسى: إدارة ترامب لا تملك تفويضا من الكونجرس لشن حرب على إيران

زعيم الجمهوريون بالكونجرس يدعو مسئولى الدفاع للشهادة بشأن إيران

عضو بـ"الكونجرس الأمريكى" يزور البرلمان.. الأولى منذ 3 سنوات

أعضاء بالكونجرس: لا يتم اطلاعنا على شيء فيما يتعلق بإيران

وفاة عضو الكونجرس الأرجنتيني هيتكتور اوليفاريس بعد إصابته برصاص مسلحين

خطة البيت الأبيض لعرقلة 20 تحقيقا يلاحق ترامب.. الرئيس الأمريكى منع مساعديه من الإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس.. رفض تسليم وثائق مطلوبة.. وأقام دعاوى قضائية لمنع شركات من الرد على طلبات الاستدعاء أمام القضاء

الكونجرس الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

أخبار العالم اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة