الكونجرس يرفض طلب البنتاجون بدفع نفقات قادة طالبان خلال محادثات السلام

وكالات الأنباء

رفض الكونجرس الأمريكى طلبا من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بتغطية نفقات قادة طالبان، خلال محادثات السلام مع الحكومة، التي تجري خارج البلاد.

وذكرت ذلك "بي بي سى" نقلا عن متحدث باسم أعضاء أعضاء الكونجرس، مشيرة إلى قوله، إن تسديد التكاليف سيكون سندا غير قانوني لـ"إرهابيين".

ولفتت إلى أن البنتاجون لم يعلق على هذا الأخبار، مشيرة إلى أن إدارة ترامب ممثلة في وزارة الدفاع "البنتاجون" سعت لتمرير مشروع قانون يسمح لها بدفع نفقات قادة "طالبان" أثناء حضورهم محادثات السلام الأخيرة، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.

وعلل (البنتاجون) طلبه بسعيه لتسهيل انعقاد الاجتماعات، وتسريع وتيرة محادثات السلام، في أفغانستان، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

لكن لجنة الاعتمادات الدفاعية في الكونجرس رفضت هذا الطلب، ورفضت تغطية تكاليف من وصفتهم بـ"المتشددين".