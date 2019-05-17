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القبض على قاتل خفير شركة المقاولون العرب أسفل كوبرى الدقى

الجمعة، 17 مايو 2019 09:48 م
القبض على قاتل خفير شركة المقاولون العرب أسفل كوبرى الدقى متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقى رجال المباحث بقسم الدقى القبض على قاتل خفير شركة المقاولون العرب أسفل كوبرى الدقى، وأن وراء الواقعة مسجل خطر أثناء محاولته السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات المقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث الدقى، أن مسجل خطر شهرته "علاء ودنة" ببولاق الدكرور توجه لموقع الشركة أسفل كوبرى الدقى ودخل الكرفان الخاص بالخفير، ووجده نائما و"المحفظة" بجواره وحاول السرقة وشعر المجنى عليه بالمتهم، مما دفعه لتسديد طعنات نافذة له للتخلص منه وهرب من المكان بعدما سرق أموال المجنى عليه.

وبأعداد العديد من الأكمنة تمكن الرائد حسام العباسى معاون المباحث، من القبض عليه بعدما تمت محاصرته وبحوزته السلاح و400 جنيه المبلغ المسروق، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو البرعى مفتش المباحث الجنائية والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث بارتكابه الواقعة، بغرض السرقة وباشرت النيابة التحقيقات.

وكان قسم شرطة الدقى تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى الدقى، فانتقل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة "كمال.س" خفير تابع لشركة مقاولات، معين لتأمين مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى مصابا بعدة طعنات مفارقا الحياة.

وكثف رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة المباحث، إجراء التحريات لضبط مرتكب الجريمة، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن مسجل وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول سرقة متعلقات الشركة، وعندما تصدى له المجنى عليه، طعنه مما أدى الى وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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