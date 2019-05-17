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القبض على عاطل بحوزته 150 جرام حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

الجمعة، 17 مايو 2019 03:52 م
القبض على عاطل بحوزته 150 جرام حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية حبس -ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث مركز منوف بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 150 جرام حشيش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف والنقباء محمد السطوحى، عبد الرحمن سعد معاونى المباحث من ضبط "م .ع .د" 31 عاما وبحوزته 40 "قرش حشيش" تبلغ وزن 150 جراما، وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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