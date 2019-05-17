الرئيسية أخبار عربية العربية: الاتحاد الأوروبى يجدد العقوبات على النظام السورى عاما إضافيا الجمعة، 17 مايو 2019 01:02 م بشار الاسد كتب إبراهيم حسان إضافة تعليق جدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات على النظام السوري عاما إضافيا، حسبما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. سوريا تطوى صفحة الثمانية العجاف وتفتح 2019 على أمل وتحديات.. الانسحاب الأمريكى انتصار معنوى لـ"الأسد" والعودة العربية لدمشق ترجح كفة النظام السورى.. ومخاوف من التوغل التركى بالشمال.. وروسيا تتدخل لضبط الإيقاع لافروف: واشنطن تعتبر "داعش" حليفا فى جهود تغيير النظام السوري لبنان: لا صلة للأثرياء الواردين بـ "مرسوم التجنيس" بالنظام السورى بشار الأسد يغزو بيروت بورقة الجنسية.. ميشال عون يمنح الهوية اللبنانية للمقربين من النظام السورى.. الأحزاب تفتح النار على رئيس لبنان.. وتؤكد: خطر على أمن بيروت.. ومراقبون:القرار بشارة سيطرة حزب الله على البرلمان الاتحاد الاوروبى النظام السورى العقوبات على النظام السورى سوريا عقوبات على سوريا اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال لا توجد تعليقات على الخبر تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما "هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى 53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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