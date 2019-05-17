الشرقية تطبق قرار طلاء المنازل: الانتهاء 185 مبنى باللون الموحد "البيج"

الشرقية - إيمان مهنى

بدأت مدن ومراكز محافظة الشرقية، فى طلاء وجهات المنازل، باللوان المواحد، حيث تم الانتهاء من طلاء 185مبانى بالزقازيق، وعدد من المراكز، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسيى، رئيس الجمهورية، بطلاء واجهات المبانى والمنازل، بالمحافظات طبقاً للمشروع القومي للهوية البصرية.

وأوضح الدكتور مندوح غراب محافظ الشرقية، أن التكليف يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الذي يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها وذلك بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن أثناء إستخراج تراخيص البناء مؤكداً على عدم توصيل المرافق إلا بعد الالتزام باللون الموحد بكل العقارات مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني في المهلة المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه غير الملتزمين.

وتنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 1956 لسنه2019 بشأن إلزام اصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بنطاق المحافظة طلاء وجهات المبانى باللون البيج الفاتح "أوف وايت" والنوافذ الخارجية باللون الأخضر "تركواز" وذلك حفاظاً على الصورة البصرية للمنطقة ككل.

قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بطلاء 8 مبانى باللون الموحد ، وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بطلاء 20 مبنى ومدينة منيا القمح طلاء74 مبنى ، و مدينة ههيا قامت بطلاء 5 مبانى وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بطلاء 12 مبنى و3 منشأت حكومية ، في مدينة أبو كبير طلاء 8 مبانى وقامت رئاسة مدينة القرين بطلاء 10 مبانى ، و مدينة بلبيس طلاء 6 مبانى والحسينية تمت بطلاء 4 مبانى ، ومنشأة أبو عمر طلاء 8 مبانى وفي الابراهيمية طلاء 9 مبانى والقنايات 4 مبانى ومدينة مشتول السوق 3 مبانى كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بطلاء 9 مبانى ، ديرب نجم بطلاء 2 مبنى باللون المواحد.