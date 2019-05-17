السعودية تقر رسوم إقامة الأجانب المميزة الدائمة والمؤقتة.. تعرف على التفاصيل

كتب محمد جمال

أفادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر بأن رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة فى المملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سنويا، أى ما يقارب 27 ألف دولار.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أنه ستطرح خدمة تتيح الحصول على الإقامة المميزة بشكل دائم مقابل رسم يصل إلى 800 ألف ريال، وهو ما يعادل حوالى 213 ألف دولار.

وقالت إن معلوماتها ترجح أن تتيح الإقامة المميزة، الفرصة للراغبين من أصحاب جميع الجنسيات التى ترتبط بلدانهم بعلاقات مع المملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، التى "ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم. ويتوقع أن تعمل الجهات المختصة على منح عدد من الكفاءات المميزين، خصوصا فى التخصصات النادرة، إقامة مميزة، وذلك للاستفادة منهم".

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن هذه النظام الجديد "يهدف إلى منح المستفيدين منه فرصة التمتع بخدمات تقدم للمواطن كامتلاك العقار، والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وخدمات التعليم، والصحة، وجميع المرافق، وفق الأنظمة المرعية فى المملكة".