video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الحلقة الثانية عشر.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

الجمعة، 17 مايو 2019 01:47 م
الحلقة الثانية عشر.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم شهر رمضان - أرشيفية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

نتاول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم فى دله:

كان الصحابة رضى الله عنهم يحرصون أشد الحرص على اتباع النبى صلى الله عليه وسلم، والتأسى بعمله فى كل شيء، وفى هذه ذكر لمن ورد نص صريح أو أثر صحيح فى مشابهتهم للنبى صلى الله عليه وسلم فى بعض أعماله أو عباداته أو معاملاته:

فاطمة رضى الله عنها بنت النبى صلى الله عليه وسلم:

عن أم المؤمنين عائشة رعنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا- وقال الحسن: حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن السمت، والهدى، والدل- برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة: كانت إذا دخلت إليه قام إليها فأخذ بيدها، فقبلها، وأجلسها فى مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته فى مجلسها، "أبو داوود: 5217، وأصله متفق عليه".

علقمة بن قيس:

قال ابن سعد رحمه الله: عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه بالنبى صلى الله عليه وسلم فى هديه ودله وسمته، "الطبقات الكبرى:3/ 154".

الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم فى هديه

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من النبى رصلى حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبى رصلى من ابن أم عبد، "البخارى: 3762".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دعاء اليوم الثانى عشر من شهر رمضان وثوابه

أبرز ما حدث يوم 11 رمضان.. إسلام وفد ثقيف وانتصار المسلمين بموقعة البويب

الحلقة الحادية عشر.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

تعرف على دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان وثوابه

الذين يشبهون النبى

ناصر الزهرانى

مكة المكرمة

رمضان 1440

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة