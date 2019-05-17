الحلقة الثانية عشر.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

نتاول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم فى دله:

كان الصحابة رضى الله عنهم يحرصون أشد الحرص على اتباع النبى صلى الله عليه وسلم، والتأسى بعمله فى كل شيء، وفى هذه ذكر لمن ورد نص صريح أو أثر صحيح فى مشابهتهم للنبى صلى الله عليه وسلم فى بعض أعماله أو عباداته أو معاملاته:

فاطمة رضى الله عنها بنت النبى صلى الله عليه وسلم:

عن أم المؤمنين عائشة رعنها أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا- وقال الحسن: حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن السمت، والهدى، والدل- برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة: كانت إذا دخلت إليه قام إليها فأخذ بيدها، فقبلها، وأجلسها فى مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته فى مجلسها، "أبو داوود: 5217، وأصله متفق عليه".

علقمة بن قيس:

قال ابن سعد رحمه الله: عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه بالنبى صلى الله عليه وسلم فى هديه ودله وسمته، "الطبقات الكبرى:3/ 154".

الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم فى هديه

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من النبى رصلى حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبى رصلى من ابن أم عبد، "البخارى: 3762".