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الجيش السورى ينفذ عملية تبادل أسرى مع الفصائل الإرهابية على معبر العيس

الجمعة، 17 مايو 2019 03:24 م
الجيش السورى ينفذ عملية تبادل أسرى مع الفصائل الإرهابية على معبر العيس الجيش السورى
وكالات الأنباء
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تمكن الجيش السورى اليوم عبر عملية "تبادل" من تحرير سبعة مخطوفين مدنيين وعسكريين، بينهم طفل وامرأتان كان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي اختطفهم خلال السنوات السابقة.

 

وقالت مراسلة "سبوتنيك" فى حلب: إن الجيش السوري نفذ اليوم عملية تبادل بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري على معبر العيس بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرة والفصائل الإرهابية المتحالفة معه في ريف حلب الجنوبي الغربي، مشيرة إلى أن الجيش استعاد من خلال عملية التبادل سبعة مخطوفين عسكريين ومدنيين من مسلحي هيئة تحرير الشام بينهم وطفل وامرأتان كانوا مختطفين لدى التنظيمات الإرهابية منذ سنوات، في حين حصلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على 27 إرهابياً معتقلا لدى السلطات السورية.

 

وأضافت المراسلة، أن السوريين المحررين السبعة هم مدنيون، ينهم عائلة تم اختطافها من منزلها قبل 5 سنوات أثناء دخول مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) إلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب عام 2013، فيما لم تتضح جنسيات الأشخاص الذين أفرجت عنهم السلطات السورية.

 

وأشارت المراسلة إلى أن فرق الهلال الأحمر السوري التي أشرفت على عملية التبادل قدمت للمخطوفين المحررين الخدمات الصحية والفحوصات الطبية اللازمة قبل نقلهم بواسطة سيارات إلى حلب ليتم بعدها نقل كل منهم إلى مناطق سكنه الأصلية في محافظات مختلفة.

 

وافتتح معبر العيس فى أبريل، من العام 2018 قرب بلدة العيس جنوب غرب حلب.


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