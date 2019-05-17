video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجارديان: إيران طلبت من حلفائها الاستعداد للحرب بالوكالة فى الشرق الأوسط

الجمعة، 17 مايو 2019 09:20 ص
الجارديان: إيران طلبت من حلفائها الاستعداد للحرب بالوكالة فى الشرق الأوسط الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتب محمد جمال
إضافة تعليق

فى وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات وقيام واشنطن بإرسال السفن والطائرات إلى المياه الخليجية كخطوة استعدادية لأى تطور فى المنطقة.

 

كشفت صحيفة "الجارديان البريطانية فى تقرير لها بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة فى ​الشرق الأوسط​"، من خلال مصادر استخباراتية أن قائد ​فيلق القدس​ فى الحرس الثورى الإيراني، ​قاسم سليماني​، التقى قادة من حلفاء إيران فى المنطقة​ خلال زيارته الأخيرة للعراق قبل نحو 3 أسابيع وأخبرهم بالاستعداد لخوض الحرب بالوكالة على خلفية التصعيد الأمريكى ضد طهران.

 

وأشارت المصادر للصحيفة إنه بالرغم من أن سليمانى اعتاد لقاء قادة الميليشيات بشكل مستمر منذ 5 سنوات، إلا أن هذا اللقاء الأخير كان مختلفا جدا حيث كان الأمر أكبر بكثير من مجرد دعوة إلى إشهار السلاح.

 

وأوضحت الصحيفة أن ​الإدارة الأمريكية​ قامت بإجلاء موظفيها من بغداد وإربيل، كما رفعت مستوى التأهب فى القواعد العسكرية فى العراق وفى مواقع مختلفة فى منطقة الخليج بعد أن شعرت أن مصالحها فيها قد تكون عرضة للخطر.

 

وأضافت الصحيفة أن "قادة ميليشيات عدة تعمل تحت مظلة ​الحشد الشعبي حضرت الاجتماع الذى دعى إليه سليماني، حسب المصادر الاستخباراتية التى قالت إن أحد المسؤولين البارزين التقى مسؤولا غربيا وعبر له عن قلقه مما جرى".

 

وتابعت: "فكرة أن إيران خرجت من المعارك مع ​تنظيم داعش​ أكثر جرأة سيطرت على الحوارات الأخيرة بين الرئيس الأميركى ​دونالد ترامب​ وكبار الصقور فى إدارته أمثال ​جون بولتون​ مستشار الأمن القومى و​مايك بومبيو​ وزير الخارجية وهما من ركائز التصعيد ضد إيران".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل اندلاع المواجهة مع الولايات المتحدة الأزمات تحاصر إيران..العملة تواصل السقوط..ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى رمضان بزيادة 15% للخبز وتستعين بالكوبونات..وأزمة الورق تهدد إصدار الصحف فى طهران

كاريكاتير.. الطائرات الأمريكية فى الخليج تثير رعب إيران وقطر

بريطانيا: نتفق مع نفس تقييم أمريكا بشأن إيران

بيلوسى: إدارة ترامب لا تملك تفويضا من الكونجرس لشن حرب على إيران

ترامب: لا أرغب فى أن تخوض أمريكا حربا مع إيران

نيويورك تايمز: ترامب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع أنه لا يريد حربا مع إيران

مصادر: الكونجرس الأمريكى يحصل على إفادات سرية بشأن إيران الأسبوع المقبل

ترامب و مرشد إيران يخففان من دق طبول الحرب.. خامنئى: لن تكون هناك حرب بعون الله.. الرئيس الأمريكى يبلغ وزير دفاعه: لا نريد حربا مع إيران.. ومحللون: صواريخ طهران الباليستية تشكل تهديدا حقيقيا

إيران

أمريكا

أخبار إيران

الشرق الأوسط

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة