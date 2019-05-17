الجارديان: إيران طلبت من حلفائها الاستعداد للحرب بالوكالة فى الشرق الأوسط

كتب محمد جمال

فى وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التهديدات وقيام واشنطن بإرسال السفن والطائرات إلى المياه الخليجية كخطوة استعدادية لأى تطور فى المنطقة.

كشفت صحيفة "الجارديان البريطانية فى تقرير لها بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة فى ​الشرق الأوسط​"، من خلال مصادر استخباراتية أن قائد ​فيلق القدس​ فى الحرس الثورى الإيراني، ​قاسم سليماني​، التقى قادة من حلفاء إيران فى المنطقة​ خلال زيارته الأخيرة للعراق قبل نحو 3 أسابيع وأخبرهم بالاستعداد لخوض الحرب بالوكالة على خلفية التصعيد الأمريكى ضد طهران.

وأشارت المصادر للصحيفة إنه بالرغم من أن سليمانى اعتاد لقاء قادة الميليشيات بشكل مستمر منذ 5 سنوات، إلا أن هذا اللقاء الأخير كان مختلفا جدا حيث كان الأمر أكبر بكثير من مجرد دعوة إلى إشهار السلاح.

وأوضحت الصحيفة أن ​الإدارة الأمريكية​ قامت بإجلاء موظفيها من بغداد وإربيل، كما رفعت مستوى التأهب فى القواعد العسكرية فى العراق وفى مواقع مختلفة فى منطقة الخليج بعد أن شعرت أن مصالحها فيها قد تكون عرضة للخطر.

وأضافت الصحيفة أن "قادة ميليشيات عدة تعمل تحت مظلة ​الحشد الشعبي​ حضرت الاجتماع الذى دعى إليه سليماني، حسب المصادر الاستخباراتية التى قالت إن أحد المسؤولين البارزين التقى مسؤولا غربيا وعبر له عن قلقه مما جرى".

وتابعت: "فكرة أن إيران خرجت من المعارك مع ​تنظيم داعش​ أكثر جرأة سيطرت على الحوارات الأخيرة بين الرئيس الأميركى ​دونالد ترامب​ وكبار الصقور فى إدارته أمثال ​جون بولتون​ مستشار الأمن القومى و​مايك بومبيو​ وزير الخارجية وهما من ركائز التصعيد ضد إيران".