video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تخسر 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة انخفاض 2.2%

الجمعة، 17 مايو 2019 04:12 م
البورصة تخسر 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع بنسبة انخفاض 2.2% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 17.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 748.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2% عن الأسبوع الماضى. 
 
  
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 396.4 مليار جنيه إلى 386.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 2.5%.
 
وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 250.8 مليار جنيه إلى 243.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 647.3 مليار جنيه إلى 630.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بنك بلتون يوصى بشراء "الإسكندرية للحاويات" بقيمة عادلة 19.25 جنيه للسهم

لماذا خسرت البورصة 60 مليار جنيه خلال 16 يوم.. بنك استثمار يجيب

البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وارتفاع المصرية للاتصالات

بعد ارتفاع أرباحها..بلتون يوصى بشراء "إيبيكو" بقيمة عادلة 112.30 جنيه للسهم

البورصة: 51 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ 3 علامات عشرية

البورصة المصرية

البورصة

البورصه

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة