البرلمان الألمانى يصادق على مشروع قانون باعتبار منظمات المقاطعة لاسرائيل معادية للسامية

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرلمان الألماني صادق اليوم الجمعة على مشروع قانون يدين منظمات المقاطعة الأوربية لإسرائيل المعروفة بـ "BDS"، حيث اعتبرها البرلمان الألمانى منظمات معادية للسامية ، وهذه هي المرة الاولى التي يعرف فيها بلد اوروبي BDS بانها معادية للسامية.

ويدعو مشروع القانون الوزارات الحكومية والهيئات الفيدرالية إلى عدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأحداث التي تشجع على نزع الشرعية والمقاطعة ضد إسرائيل ، كما يطلب من مختلف الوزارات الحكومية وقف جميع أشكال التمويل للمنظمات التي تروج للمقاطعة في مختلف المجالات أو عدم شرعية إسرائيل.

ويأتى مشروع القانون بعدما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل تعتزم شن حملة إعلامية ضد منظمات المقاطعة الأوربية لإسرائيل تتمثل فى دفع مبلغ وقدره 5 ملايين دولار لمنظمات أوربية من أجل تلميع صورتها لمقاومة منظمات مقاطعة إسرائيل المعروفة بـ"BDS ".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة الدعائية التى تقودها تل أبيب فى أوروبا تشمل ممارسة ضغوط على المقاطعين لإسرائيل ونشرت إعلانات ممولة وغيرها من الأدوات التى من شأنها تحسين صورة إسرائيل فى أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن حملة المقاطعة الأوربية كلفت إسرائيل خسائر بلغت فى الفترة من عام 2012 وحتى نهاية العام الماضى حوالى 200 مليون دولار، ووصلت ذروة المقاطعة فى عام 2014 أثناء العملية العسكرية على قطاع غزة.