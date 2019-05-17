video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الألمانى يصادق على مشروع قانون باعتبار منظمات المقاطعة لاسرائيل معادية للسامية

الجمعة، 17 مايو 2019 06:45 م
البرلمان الألمانى يصادق على مشروع قانون باعتبار منظمات المقاطعة لاسرائيل معادية للسامية البرلمان الالمانى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البرلمان الألماني صادق اليوم الجمعة على مشروع قانون يدين منظمات المقاطعة الأوربية لإسرائيل المعروفة بـ "BDS"، حيث اعتبرها البرلمان الألمانى منظمات معادية للسامية ، وهذه هي المرة الاولى التي يعرف فيها بلد اوروبي BDS بانها معادية للسامية.

 

ويدعو مشروع القانون الوزارات الحكومية والهيئات الفيدرالية إلى عدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع الأحداث التي تشجع على نزع الشرعية والمقاطعة ضد إسرائيل ، كما يطلب من مختلف الوزارات الحكومية وقف جميع أشكال التمويل للمنظمات التي تروج للمقاطعة في مختلف المجالات أو عدم شرعية إسرائيل.

 

ويأتى مشروع القانون بعدما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن إسرائيل تعتزم شن حملة إعلامية ضد منظمات المقاطعة الأوربية لإسرائيل تتمثل فى دفع مبلغ وقدره 5 ملايين دولار لمنظمات أوربية من أجل تلميع صورتها لمقاومة منظمات مقاطعة إسرائيل المعروفة بـ"BDS ".

 

 وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة الدعائية التى تقودها تل أبيب فى أوروبا تشمل ممارسة ضغوط على المقاطعين لإسرائيل ونشرت إعلانات ممولة وغيرها من الأدوات التى من شأنها تحسين صورة إسرائيل فى أوروبا.

 

تجدر الإشارة إلى أن حملة المقاطعة الأوربية كلفت إسرائيل خسائر بلغت فى الفترة من عام 2012 وحتى نهاية العام الماضى حوالى 200 مليون دولار، ووصلت ذروة المقاطعة فى عام 2014 أثناء العملية العسكرية على قطاع غزة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. حرب شرسة تشنها إسرائيل على مناهج فلسطين لإخفاء تاريخ النكبة

إسرائيل تقاوم حملة المقاطعة الأوربية بدفع 5 مليون دولار لتحسين صورتها

بولندا تستدعى سفيرة إسرائيل فى وارسو لتقديم تفسير للاعتداء على سفيرها

البرلمان الالمانى

اسرائيل

اوروبا

منظمات مقاطعة لاسرائيل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة