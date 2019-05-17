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البابا تواضروس يكلف مطران شبرا بالتحقيق فى واقعة مقتل كاهن الكنيسة

الجمعة، 17 مايو 2019 01:23 ص
البابا تواضروس يكلف مطران شبرا بالتحقيق فى واقعة مقتل كاهن الكنيسة البابا تواضروس
سارة علام
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كلف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بإجراء تحقيق داخلى فى قضية مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس على يد فراش الكنيسة داخل مكتبه الأسبوع الماضى.
 
وقال البابا فى حوار تلفزيونى، "نحن متألمون وطلبت من أنبا مرقس إجراء تحقيق داخلي في الموضوع من الناحية الكنسية"
 
واستكمل البابا تواضروس، "الحادث جنائي، لكن ما يعطيه أبعادًا أنه يخص كاهن وداخل كنيسة وداخل مكتب في الكنيسة. لكن هو حادث جنائي وجريمة تمت ولا نريد أن نوسع الأمر".
 
وأضاف البابا، لم نكن نحب أن تكون نهاية الكاهن بهذه الصورة فى مقر كنيسته وخدمته وتعبه،  وقد طلبت من أنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أن يجرى تحقيقا داخليا في الموضوع من الناحية الكنسية، غير تحقيقات النيابة والشرطة لنتعرف على الأسباب التي أدت لهذا الحادث لنتلافاها في أماكن أخرى.
 
و عن رعاية الكنيسة التي قُدِمَت لعائلتي الأب الكاهن والقاتل قال قداسة البابا: هؤلاء أولادنا، الجميع أولادنا. لازم الرعاية نقدمها. لكن لا أحب المزايدة فهى مجرد جريمة وليست ظاهرة فكلنا مواطنون في مجتمع وأي مجتمع قابل أن يحدث فيه ذلك.
 

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تواضروس

مقتل كاهن شبرا

القمص مقار عيسى

فراش يقتل كاهن كنيسة شبرا

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