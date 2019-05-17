اعترافات عاطل: احترفت بيع الأقراص المخدرة وسقطت بالبضاعة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، أنه اعتاد الاتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق دائرة قسم الجيزة.

وأضاف المتهم أنه كان يستعد لترويج كمية كبيرة من الأقراص على عملائه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، وبحوزته حقيبة تحتوى على أقراص لعقار الترامادول المخدر.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجيزة، للحالة الأمنية، حيث تم الاشتباه فى أحد الأشخاص يحمل حقيبة، وبإيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.