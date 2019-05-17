video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات عاطل: احترفت بيع الأقراص المخدرة وسقطت بالبضاعة فى الجيزة

الجمعة، 17 مايو 2019 04:00 ص
اعترافات عاطل: احترفت بيع الأقراص المخدرة وسقطت بالبضاعة فى الجيزة سجن - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

اعترف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، أنه اعتاد الاتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق دائرة قسم الجيزة.

وأضاف المتهم أنه كان يستعد لترويج كمية كبيرة من الأقراص على عملائه، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه، وبحوزته حقيبة تحتوى على أقراص لعقار الترامادول المخدر.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء متابعة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجيزة، للحالة الأمنية، حيث تم الاشتباه فى أحد الأشخاص يحمل حقيبة، وبإيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة فى طنطا

السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره فى الأقراص المخدرة بسوهاج

إحباط تهريب كمية من العقاقير الطبية والأقراص المخدرة بميناء نويبع البحرى

المتهم بحيازة أقراص مخدرة بالسلام: "مكسبها حلو واتقبض عليا قبل ما أحقق حلمى"

تجارة المخدرات

اقراص مخدرة

قسم الجيزة

تاجر مخدرات

مخدر الترامادول

قسم شرطة الجيزة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

تعرف على مزايا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد × 12 معلومة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

فيديو.. دوا ليبا تنجح فى حصد 500 مليون مشاهدة بكليبها " IDGAF"

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة