إيران تجدد نفى صلتها بهجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على منشآت نفطية سعودية

رويترز

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، اتهامات السعودية لطهران بأنها أمرت بشن هجوم على منشآت نفطية تابعة لها وأعلنت حركة الحوثى فى اليمن مسؤوليتها عنه، حيث اتهمت الرياض، طهران بذلك وسط تصاعد للتوتر بين إيران والولايات المتحدة التى عززت من وجودها العسكرى فى المنطقة، قائلة إن "قواتها ومصالحها تتعرض لتهديدات من إيران".

وكانت قالت جماعة الحوثى، إنها نفذت الضربات بطائرة مسيرة، يوم الثلاثاء، على خط أنابيب (شرق – غرب)، مما أدى لاندلاع حريق، لكن الرياض أكدت أنه لم يؤثر على إنتاجها أو صادراتها النفطية.