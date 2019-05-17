video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إطلاق سراح 4 محتجزين أجانب بجهود إماراتية بالتنسيق مع الجيش الليبى

الجمعة، 17 مايو 2019 07:15 ص
إطلاق سراح 4 محتجزين أجانب بجهود إماراتية بالتنسيق مع الجيش الليبى عناصر من الجيش الليبى
كتب وكالات
إضافة تعليق

أطلق سراح أربعة محتجزين مدنيين يحملون الجنسية الفلبينية والكورية الجنوبية، بعد احتجازهم العام الماضى من قبل جماعات مسلحة غرب ليبيا، وذلك نتيجة لجهود كبيرة بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون والتنسيق مع الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث تم نقل المحتجزين إلى أبوظبي، تمهيداً لمغادرتهم إلى بلادهم.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولى، بحسب "وام"، إن ثلاثة محتجزين يحملون الجنسية الفلبينية ورابع كورى جنوبى تم احتجازهم العام الماضى على يد جماعات مسلحة أثناء عملهم كمهندسين مدنيين فى محطة لتحلية المياه غرب ليبيا.

وأضافت الوزارة أنه وتلبية لطلب المساعدة الذى تقدمت به دولتى الفلبين وكوريا الجنوبية، قامت دولة الإمارات بالتواصل مع الجيش الوطنى الليبي، للعمل على اطلاق سراحهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

ونتيجة للتعاون والتنسيق المثمر بين دولة الإمارات والجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر تواصلت جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم، حيث تم استعادتهم سالمين، ويجرى العمل على إعادتهم لبلادهم.

ويأتى إطلاق سراح المدنيين الأبرياء بعد جهود مكثفة ليرسل رسالة إيجابية ومهمة تجاه أولوية تعزيز الأمن والسلم فى ليبيا، والحد من الممارسات الإجرامية التى تقوم بها الجماعات المسلحة والتى لا تتوانى عن احتجاز المدنيين، دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية، وبدون أدنى إكتراث بأن هؤلاء المدنيين يعملون لصالح مؤسسات تخدم ليبيا وشعبها، وإختتم البيان بأن الإفراج عن هؤلاء الأبرياء سيجمعهم مع أسرهم ويعيدهم إلى أوطانهم بعد طول معاناة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبى وقوات الوفاق فى مطار طرابلس

الجيش الليبى يدين الدعم التركى والإخوانى للجماعات الإرهابية فى ليبيا

الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تتبع مليشيات مصراتة جنوب البلاد

إطلاق سراح 4 محتجزين

جهود إماراتية

الامارات

ليبيا

الجيش الليبى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة