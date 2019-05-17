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إصابة عامل وسائق أثناء رش شوارع دسوق للقضاء على البعوض

الجمعة، 17 مايو 2019 11:36 م
إصابة عامل وسائق أثناء رش شوارع دسوق للقضاء على البعوض رش المبيدات
كفر الشيخ _ محمد سليمان
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أصيب عامل وسائق وحدة الملاريا التابعة بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسبب قذف الأطفال لهما أثناء رشهما شوارع بحى المستعمرة.
 
 
وتهيب الوحدة المحلية بدسوق ووحدة الملاريا بالمواطنين التنبيه على الأطفال بالابتعاد عن سيارة الرش وعدم الجرى وراء السيارة وقذف السيارة بالطوب، وقد يصبح الأمر أشد خطورة لو الطوب أصاب تنك البنزين، حفاظا على أرواح الجميع.
 
يذكر أن وحدة الملاريا قامت برش شوارع حى الكشلة والشركات وعبده زعلوك والمستعمرة، والمهاجرين، والغفران، والمدارس وأرض البرما، والاستاد وتقسيم رجب، وموقف الأرياف والمجز ومساكن مكة بجهاز الضباب للقضاء على البعوض.
 
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