إزالة 68 حالة تعد على الأراضى وتوزيع 7 آلاف طن أسمدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 68 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة، كما تم توزيع 7 آلاف و524 طن يوريا ونترات، وعقدت المديرية عددا من الندوات الإرشادية للمزراعين بعدد من مدن المحافظة.

وقال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة كفر الشيخ، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت 89 ألفا و614 طنا من الأقماح، كما تم تقليع 107 آلاف فدان بنجر، وتم حصاد 217 ألف فدان قمح، و4 آلاف فدان كتان، و6 آلاف فدان فول، و568 فدان شعير، وفدانين بصل، و4 أفدنة ثوم.

وأضاف عبدالله، أنه تم توزيع 11 ألف إردب من بذرة قطن "جــ 94 ، جـ 96 " هذا العام، وزراعة 95 ألف فدان قطن، وتم مكافحة 1750 فدان آفات أولى لقطن هذا العام على مستوى قطاعات الزراعة، كما تم توزيع ألفي طن تقاوى أرز، كما تم تطهير 41 كيلو متر مراوى، و60 كيلو متر مصارف.