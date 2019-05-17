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أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019

الجمعة، 17 مايو 2019 01:36 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019 الذهب
كتب – إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019 استقراراً ملحوظاً، قياساً على سعر الذهب أمس، ليسجل سعر جرام الذهب 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة 613 جنيها للجرام.

سعرالذهب عيار 18:

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة لعيار 18 قيمة 525 جنيها للجرام، ويعد هذا العيار منتشر بصورة ملحوظة فى القاهرة الكبرى، ويشهد طلب مرتفع عليه.

سعر الذهب عيار 21:

عيار الذهب 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام، ويعد هذا العيار هو الأكثر طالبا فى مصر، ومنتشر بصورة كبيرة فى محافظات وجهة قبلى وبحرى.

 

سعر الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قرابة 699 جنيها، ويعد العيار الأقل طلبا فى مصر، بسبب لمعته الكبيرة التى قد لا تتناسب مع الذوق العام فى مصر.

الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4904 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

 

أوقية الذهب:

سجلت أوقية الذهب استقرار ملحوظ اليوم الجمعة، لتسجل 1285 دولار، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضى بصورة ملحوظة، نتيجة التطورات فى ملف التصعيد الجمركى بين أمريكا والصين.
 
 

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