كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019 استقراراً ملحوظاً، قياساً على سعر الذهب أمس، ليسجل سعر جرام الذهب 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الصاغة 613 جنيها للجرام.



سعرالذهب عيار 18: سجل سعر الذهب اليوم الجمعة لعيار 18 قيمة 525 جنيها للجرام، ويعد هذا العيار منتشر بصورة ملحوظة فى القاهرة الكبرى، ويشهد طلب مرتفع عليه.



سعر الذهب عيار 21: عيار الذهب 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام، ويعد هذا العيار هو الأكثر طالبا فى مصر، ومنتشر بصورة كبيرة فى محافظات وجهة قبلى وبحرى.

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قرابة 699 جنيها، ويعد العيار الأقل طلبا فى مصر، بسبب لمعته الكبيرة التى قد لا تتناسب مع الذوق العام فى مصر. سجل سعر الذهب اليوم لعيار 24 قرابة 699 جنيها، ويعد العيار الأقل طلبا فى مصر، بسبب لمعته الكبيرة التى قد لا تتناسب مع الذوق العام فى مصر.



الجنيه الذهب: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4904 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.