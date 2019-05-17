video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-5-2019 بسوق العبور

الجمعة، 17 مايو 2019 02:06 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-5-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-5-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 – 6.30 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 2.5 – 4.5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 – 5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيها، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 3.75 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 – 4 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 - 17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 6 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 – 7 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 4 - 5 جنيهات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع أسعار الخضروات 15% مع العروة الصيفية.. وانخفاض الطماطم والبطاطس

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 10-5-2019 بسوق العبور

عكاشة: أسعار الخضروات تراجعت بعد خروج إنتاج الصوب الزراعية للأسواق

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-5-2019 بسوق العبور

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 26-4-2019 بسوق العبور

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سوق العبور

الأقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة