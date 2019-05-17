أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-5-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-5-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 – 6.30 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 2.5 – 4.5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 – 5 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيها، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.5 – 3.75 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 2 – 4 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 9 - 17 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 6 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 – 7 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 4 - 5 جنيهات.