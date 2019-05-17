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أخبار × 24 ساعة..إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء

الجمعة، 17 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء زكاه عيد الفطر - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: 

 

إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء

 

 

استعداد المدارس لامتحانات أولى ثانوى الورقية × 10 معلومات

 

 

الرقابة الإدارية تحقق عائدا ماديا للدولة بقيمة 193 مليون جنيه خلال شهرين

 

 

 

القوات المسلحة تعلن تدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمهم العناصر الإرهابية فى سيناء

 

 

غلق باب التقدم لشغل وظيفة قيادية بالمحليات فى المحافظات

 

 

 

دار الإفتاء: استخدام الشطاف خلال الصيام لا يفطر.. فيديو

 

 

البابا تواضروس الثانى يغادر سويسرا عائدًا إلى ألمانيا لاستكمال رحلته الرعوية

 

 

الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل

 

 

السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية بمناسبة العيد ابتداءً من 28 مايو

 

 

منى محرز تبحث مع وفد رجال الأعمال الأيرلنديين استيراد الأبقار العشار

 

 

ترجمة خطبة الجمعة ”رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات" إلى 16 لغة

 

 

نقابة المرشدين السياحيين تقرر إنشاء مجلس استشارى للغات النادرة

 

 

 

 

 

 


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