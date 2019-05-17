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أبطال على أرض الفيروز .. العسكرى على من الشجعان

الجمعة، 17 مايو 2019 07:00 م
أبطال على أرض الفيروز .. العسكرى على من الشجعان الشهيد على على السيد
كتب أحمد حسنى
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دماء طاهرة تأبى أرض الأديان أن تخفيها عن أعين الأبطال، وأنفس ما زالت تحيى عند ربها ترى الجنة بنعيماً لم تراه أعين بشراً.

"أبطال من ذهب" عبارة فصلت من رحم بطولات أبناء القوات المسلحة المصرية، أبطال ضحوا بحياتهم فى سبيل الله وحماية وطنهم، فلم يبخلوا بقطرة دم لحماية تراب الوطن فالشرف كل الشرف لدماء روت أرض الأديان حماية من تدنيس أهل النار.

"أبطال على أرض الفيروز" سلسلة حلقات يقدمها " اليوم السابع" خلال شهر رمضان المبارك، تبرز تضحيات وبطولات أبطال القوات المسلحة على أرض سيناء العزيزة، وتبرز الحلقات قصص استشهاد رجال الجيش المصرى فداء للوطن وحمايته من تدنيس وخراب، فكانت دمائهم حاجزا لحماية المصريين جميعاً.

وفى الحلقة الثالثة عشر نستعرض قصة البطل "على السيد"

الشهيد على على السيد، من أبطال معركة قرية «البرث» ضد الدواعش، حينها أسقط كثيرًا من التكفيريين وعلى الرغم من أنه كان مصابًا فى قدمه كان يعمل على إخلاء الشهداء والمصابين من زملائه.

الذى لا يعرفه الكثيرون عن العسكرى «علي» أنه ظل يقاتل حتى أصابته أكثر من 30 طلقة فى جسده، وظل متعلقًا بأحد الإرهابيين الذى حاول المرور من مكانه حتى آخر نفس لفظ به.

" يا أمى أنت ميتلك 6 عيال فى القبر وأنا هبقى السابع بس هكون شهيد، أنا نفسى أموت شهيد"، كلمات تحدث بها البطل "على السيد" قبل استشهاده بأيام قليلة لوالدته، صدق الله فصدقه وأرتقى شهيدا فى 7 يوليو 2017 على أرض سيناء العزيزة.

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