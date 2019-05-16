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350 حكم قضائى و3 أسلحة نارية و4 قضايا مخدرات حصيلة حملة أمنية بالجيزة

الخميس، 16 مايو 2019 01:37 م
350 حكم قضائى و3 أسلحة نارية و4 قضايا مخدرات حصيلة حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من تنفيذ 350 حكم قضائى بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة، خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون.

 

كما أسفرت الحملة التى اشرف عليها اللواء محمد الألفى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعقيد محمد الشاذلى مفتش المباحث الجنائية، عن ضبط 3 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات.

 

وشارك فى الحملة الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائدان هشام فتحى، وعمر مبارك، وتم اتخاذ الإجراءات الاقنونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

 


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