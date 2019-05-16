وصول أول قطيع من السلالات الجديدة للجاموس بمحطات الثروة الحيوانية فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن وصول أول قطيع لسلالات الجاموس البحيرى من محطة البحوث الزراعية بكفر الشيخ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مزارع الثروة الحيوانية بالمحافظة وتحديث السلالات بعد بيع القطيع القديم لضعف انتاجيته وإدخال سلالات اكثر انتاجية وذلك لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها .



وصول أول قطيع من السلالات الجديدة

يأتى ذلك فى إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وسد احتياجاتها من الثروة الحيوانية حيث تم تجميع القطيع مع بعضها البعض وتم استقدام لجنة فنية من وزارة الزراعة لدراسة احتياجات المزارع وتم تدعيم المحطات برؤوس وطلائق جديدة لتجديد السلالات وتحسين الإنتاج، كما استغلال المساحات الشاسعة وغير المستغلة بالمزارع التابعة للمحافظة لزراعتها والاستفادة من المزروعات فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الاعلاف، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتم على مراحل وبالجهود الذاتية لهذه المشروعات ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وسد احتياجات المواطنين وتنمية الموارد الذاتية .



وصول أول قطيع من السلالات الجديدة

وقال محافظ أسيوط، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن المحافظة لديها 3 محطات للثروة الحيوانية سواء جاموسى أو بقرى ببنى مر وأبنوب الحمام وبنى سند بمنفلوط كانت مهملة لسنوات طويلة وتم إعادة الحياة للمحطات وبدء تطويرها وتحت إشراف لجنة تم تشكيلها من الخبراء والمتخصصين من جامعتى أسيوط والازهر ومحطة بحوث الثروة الحيوانية تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة، لافتا إلى أن محطات الثروة الحيوانية بأسيوط طالها الإهمال لسنوات طويلة وجارى إعادة إحيائها وتطويرها وإدخال سلالات حيوانية جديدة حيث تم التخلص من القطيع الحالى الذى كان يعانى من ضعف الانتاجية وتم دعم المحافظة بسلالات وطلائق جديدة لتحسين السلالات وزيادة معدلات الانتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة .



وصول أول قطيع من السلالات الجديدة

وأضاف المحافظ أن اللجنة المشكلة تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبالتنسيق مع المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والدكتور خالد البكرى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة استقبلت اليوم اول قطيع من السلالات البحيرى من محطة البحوث الزراعية بمحلة موسى بكفر الشيخ مصحوبة بشهادات محصنة ضد الامراض السارية والغير سارية والمعتمدة من مديرية الطب البيطرى التابع لها المشروع على ان يتم اعادة فحصها ومتابعتها بسجلات جديدة بمعرفة الطب البيطرى بالمحافظة .

وفى سياق آخر، زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الخميس، للمرة الثانية "صلاح سليمان محمد" العامل بقسم الإشغالات بحى شرق أسيوط بقسم الاصابات بمستشفى أسيوط الجامعى للاطمئنان على حالته الصحية إثر إصابته خلال تنفيذ قرار إزالة لشدة خشبية بأحد الادوار المخالفة بحى شرق وتعدى بعض الأشخاص عليه مما أدى إلى سقوطه من الطابق الرابع وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.



زيارة العامل بالمستشفى

وقال محافظ أسيوط إن المحافظة لا تترك حق أبنائها وإنه سيتم محاسبة المخالفين والمعتدين ليكونوا عبرة لغيرهم مؤكدًا أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم الرئيسى والمعتدى 4 أيام على ذمة التحقيق واطمئن المحافظ خلال الزيارة على الحالة الصحية للعامل مؤكدًا أنه يتابع حالته يومياً للاطمئنان عليه وعلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية كما يتابع الاجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه الواقعة .. وفى نهاية الزيارة وجه المحافظ مدير المستشفى بتوفير العناية التامة للعامل حتى يتماثل للشفاء تمامًا.



زيارة العامل بالمستشفى