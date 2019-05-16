وزير داخلية النمسا: هدفى الوصول بعدد طلبات اللجوء إلى الصفر

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أعلن هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا، أن هدفه هو الوصول بتعداد طلبات اللجوء الجديدة إلى الصفر، وقال كيكل - فى تصريح اليوم الخميس أمام المجلس الوطنى "البرلمان" - إنه يأمل فى الوصول إلى حالة عدم تقديم طلبات لجوء فى النمسا فى المستقبل، وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق فى النمسا وحدها حيث يسعى إلى أن تكون الدول المجاورة أيضًا آمنة من خطر تدفق اللاجئين بعد القضاء على كل أشكال الهجرة غير الشرعية.

وأضاف وزير داخلية النمسا، أنه راض عن التطورات الحالية والإنجازات التى تحققت فى المجال الأمني، لافتًا إلى أن النمسا تسير فى الاتجاه الصحيح حيث إن تعداد اللاجئين فى انخفاض مستمر.

وأشار وزير الداخلية إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء هذا العام، لافتًا إلى استمرار وجود تحديات هائلة للقضاء على عصابات تهريب البشر وخاصة عن طريق البلقان، كما أبدى انزعاجه لانتقادات الأمم المتحدة لنظام اللجوء فى النمسا، مشيرًا إلى أن التقرير الأممى كان من الأفضل أن تعده إحدى المنظمات غير الحكومية.