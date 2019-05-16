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مياه الأقصر تجرى أعمال رفع وزيادة ضخ المياه لمنطقة السيول وحاجر أبو دغار

الخميس، 16 مايو 2019 09:52 م
مياه الأقصر تجرى أعمال رفع وزيادة ضخ المياه لمنطقة السيول وحاجر أبو دغار أعمال رفع وزيادة ضخ المياه
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن اللواء مهندس محمد يحى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن حل مشكلة منطقتى حاجر أبو دغار والسيول بأرمنت والتى عانت لفترات من ضعف المياه نتيجة لإرتفاعها عن المستوى الطبيعى بالمنطقة، وذلك بإجراء أعمال رفع وزيادة ضخ المياه.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء برعى مدير إدارة أرمنت، أنه تم العمل على إتخاذ كافة الحلول لتقوية ضغط المياه ولرفع المعاناه عن أهالى تلك المناطق بتركيب طلمبه رفع تعمل على زيادة ضخ المياه لحل مشكله ضعف المياه بحاجر ابودغار والسيول بأرمنت الحيط، وذلك بالجهود الذاتية للعاملين والفنيين بإدارة مياه أرمنت.


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