معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس ينظم دورات لتعلم اللغة الصينية

الإسماعيلية – السيد فلاح

ينظم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس،عدة دورات لتعليم اللغة الصينية خلال فترة الصيف.

وأعلن المعهد عن فتح باب الحجز للالتحاق بهذه الدورات لمدة أسبوعين بدء من الأحد 12 مايو المقبل ،وتأتى الدورات برعاية الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصرى للمعهد والدكتورة چوتينج المدير التنفيذي الصينى للمعهد.

وسبق وأكد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس الجامعة على قيمة الدور الحيوي الذى تقوم به جامعة القناة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة بإقليم القناة الذى يعد مستقبل مصر الواعد، موضحًا ضرورة زيادة الالتحام مع قضايا المجتمع من منطلق أن الجامعة هى قاطرة التنمية فى مصر وإقليم القناة.

وتشمل الدورات تعليم اللغة الصينية HSK للمبتدئين وجميع المستويات، بالإضافة إلى دورة متخصصة في رفع و تحسين كفاءة ومهارة المحادثة باللغة الصينية.