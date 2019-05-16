مصرع 2 وإصابة ثالث فى مشاجرة بساقلتة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

عززت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تواجدها بناحية الجعافرة التابعة لقرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلتة، عقب وقوع إشتباكات بالأسلحة النارية بين طرفين مما نتج عنه مقتل 2 وإصابة ثالث.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد بوقوع إشتباكات بين بعض الأهالى بناحية الجعافرة مما نتج عنه قتلى ومصاب.

وعلى الفور انتقل كافة القوات إلى مكان الحادث وفرض طوقا أمنيا بالمنطقة، وأشارت التحريات إلى مقتل "محمد . ص" 30 سنة و "أنور. ح" 15 سنة وإصابة "أحمد . م" بطلق نارى بالقدم اليمنى، حيث تم نقل الجثتين إلى مستشفى أخميم المركزى والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

ومن جانبها قامت الاجهزة الأمنية بفرض سيطرتها على مكان المشاجرة وتجرى الأن عملية تمشيط موسعة للقبض على مرتكبى الواقعة والسلاح المستخدم.