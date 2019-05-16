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محافظ قنا يعقد لقاء بالعاملين الحاصلين على دورة إعداد قادة المستقبل لبحث تنفيذها

الخميس، 16 مايو 2019 02:18 م
محافظ قنا يعقد لقاء بالعاملين الحاصلين على دورة إعداد قادة المستقبل لبحث تنفيذها جانب من اللقاء
قنا - وائل محمد
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التقى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عددا من العاملين بالوحدات المحلية الحاصلين على دورة إعداد قادة المستقبل المتقدمة التى ينظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بشكل دورى لتنمية المهارات السلوكية والوظيفية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتحسين مستوى أدائهم الوظيفى لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

وأكد الهجان خلال اللقاء أهمية عنصر التدريب فى صقل مهارات وتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة موجها مسئولى شئون العاملين بضرورة تنفيذ الخطة الخاصة بتدريب العاملين على النحو المخطط لها بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على تطوير قدراتهم ليصبحوا قيادات مستقبلية ذوى كفاءة عالية بمختلف الإدارات المحلية.

 

وناقش الهجان الحاصلين على الدورة حول أوجه الاستفادة منها على المستويين الشخصى والوظيفى والتى كانت موضوعاتها حول القيادة الفعالة وقوانين الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات وكيفية التعامل مع الجمهور وأساليب التفاوض والتفكير غير التقليدى وكيفية تعظيم الموارد المحلية المتاحة وآلية تهيئة المحافظات وبنيتها التكنولوجية وكوادرها البشرية للتحول الرقمى.

 

واستمع الهجان لعدد من المقترحات التى قدموها حول عدد من القضايا التى تحظى باهتمام الشارع القنائى والتى وعد المحافظ بدراسة تنفيذها .

 

والجدير بالذكر أن عدد العاملين الذين تلقوا دورات متقدمة من أبناء المحافظة بمركز التنمية المحلية بسقارة بلغ 110 متدربين وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى مايو 2019 تم تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة منهم بمبالغ مالية تقديرا لما بذلوه من جهد .


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