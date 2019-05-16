محافظ قنا : شراء جهاز يفصل الصفائح الدموية ببنك الدم بـ 1.250 مليون جنيه

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم لمتابعة سير العمل به وللاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الهجان خلال جولته، الي وصول جهاز جديد خاص بفصل الصفائح الدموية عن البلازما وتقدر تكلفته بحوالي مليون و250 ألف جنيه ، مؤكدا على أن بنك الدم تم إقامته بنظام علمي وتكنولوجي من أجل التيسير على المواطن أثناء تأدية الخدمة.

ووجه الهجان خلال جولته مسئولي المركز بتوفير كافة سبل الراحة للمترددين سواء من المرضي أو المتبرعين ، وتهيئة أماكن انتظار مناسبة لهم، كما أطمأن علي المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم من مختلف الفصائل.

وأكد علي ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم وتوعية المواطنين بأهميته من خلال تنظيم حملات بالمستشفيات والوحدات الصحية والسيارات المتنقلة لتشجيع المواطنين على التبرع للمساهمة في إنقاذ حياة المصابين والمرضى .