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الخميس، 16 مايو 2019 06:11 م
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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا جماهيريا بالمواطنين للاستماع إلي مشاكلهم وحلها

الخميس، 16 مايو 2019 05:11 م
محافظ القليوبية يعقد اجتماعا جماهيريا بالمواطنين للاستماع إلي مشاكلهم وحلها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اليوم،اجتماعا بالمواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة، للاستماع إلي مطالبهم وشكواهم وتوجيه المسئولين بسرعة حلها وفقا للقانون.
 
وفي بداية اللقاء،رحب المحافظ بالمواطنين،وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها وانعقاد هذا اللقاء بشكل دوري يؤكد على هذا، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو خلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها، حيث تقوم كل جهة خلال اللقاء بعرض رأيها في المشكلة وتحديد أسلوب حلها بشكل سريع وفقا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، وذلك بعد الاستماع إلى المواطن الذي يقوم بعرض شكواه بنفسه.
 
واستمع المحافظ،إلي شكاوي المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات، حيث استعرض كل منهم شكواه التي قدمها للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وكان من بين أهم الموضوعات المطروحة لمناقشتها موضوعات تختص بالتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، والتموين و التربية والتعليم و الصحة ، وكذا مشكلات المواطنين بالمدن المختلفة ،وتم الرد عليهم من قبل الجهة المختصة، مع تحديد كيفية حلها، كما تم استعراض الإجراءات المتخذة من الجهة المختصة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.
 
 

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