محافظ القليوبية: لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين وفقاً للقانون، وتوفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ورفع الأنقاض ومخلفات الهدم.

وشدد محافظ القليوبية، على أنه سيتم تنفيذ حملات الإزالة على كافة القرى والمدن بنطاق المحافظة للقضاء على هذه التعديات وحماية الرقعة الزراعية، وتنفيذ القانون على المخالفين وفق اللوائح والقوانين ومعاقبة المخالفين.

وحذّر محافظ القليوبية، المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قائلاً: "لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين"، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين، وضد من يساعدهم في الاستيلاء على حق الشعب والأجيال القادمة.