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محافظ القليوبية: لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين

الخميس، 16 مايو 2019 04:51 م
محافظ القليوبية: لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين جانب من الاجتماع
القليوبية - إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة قرارات الإزالة وشن حملات موسعة لإزالة التعديات علي الأرض الزراعية وتعديات البناء المخالف بمدن بنها وقليوب والخصوص، وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، ورؤساء مدن بنها وقليوب والخصوص.

وأكد المحافظ على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائي، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات الإزالة للحد من التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين وفقاً للقانون، وتوفير كافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ورفع الأنقاض ومخلفات الهدم.

وشدد محافظ القليوبية، على أنه سيتم تنفيذ حملات الإزالة على كافة القرى والمدن بنطاق المحافظة للقضاء على هذه التعديات وحماية الرقعة الزراعية، وتنفيذ القانون على المخالفين وفق اللوائح والقوانين ومعاقبة المخالفين.

وحذّر محافظ القليوبية، المعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قائلاً: "لا تهاون مع المعتدين أو المقصرين"، وهناك إجراءات صارمة وعقوبات مشددة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين، وضد من يساعدهم في الاستيلاء على حق الشعب والأجيال القادمة.

 

 

 


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