محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات بمواقف السيارات

أسيوط محمود عجمى

ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الخميس، حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر، نظراً لما تتسببه من عائق كبير أمام دخول وخروج السيارات من وإلى الموقف بالإضافة إلى رفع كافة المخالفات الناتجة عن التواجد العشوائى للباعة الجائلين ومنع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها والقضاء على العشوائية التى تؤثر على المظهر الحضارى للموقف مع مراعاة البعد الاجتماعى للباعة الجائلين ونقلهم إلى السوق المركزى بحى شرق وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المواقف.

رافق محافظ أسيوط خلال الحملة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هانى عويس مساعد مدير الأمن ومحمد البشير رئيس حى غرب وصلاح عامر مدير مشروع المواقف وضباط شرطة المرافق.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق بين إدارة المواقف وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها ومنع الباعة الجائلين من التواجد داخل مواقف سيارات الأجرة ونقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للأبعاد الإنسانية لهم، لافتاً إلى قيام المحافظة بتطوير السوق المركزى للباعة الجائلين بمنطقة الحمراء وزيادة أعداد الباكيات به للقضاء على الانتشار العشوائى للباعة الجائلين بالمواقف والشوارع .

وأشار المحافظ إلى أن الجهات الأمنية برئاسة اللواء جمال شكر مدير الأمن وبمشاركة مساعديه وقوات شرطة المرافق شاركت فى إزالة كافة الاشغالات والتعديات الموجودة بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر من باعة جائلين وفتارين وكراسى وفروشات وعربات يد بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحى كما تمت إزالة التعديات لما هو خارج الأكشاك بواسطة أصحابها وتم التأكيد عليهم بالالتزام بالمحل فقط وذلك تيسيرًا للحركة المرورية للمواطنين والمركبات بالموقف مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للمخالفين.



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر



حملة إشغالات بموقف الأزهر