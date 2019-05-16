video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 03:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات بمواقف السيارات

الخميس، 16 مايو 2019 02:12 م
محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات بمواقف السيارات جانب من الحملة
أسيوط محمود عجمى
إضافة تعليق

ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم الخميس، حملة مكبرة لازالة الاشغالات والتعديات بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر، نظراً لما تتسببه من عائق كبير أمام دخول وخروج السيارات من وإلى الموقف بالإضافة إلى رفع كافة المخالفات الناتجة عن التواجد العشوائى للباعة الجائلين ومنع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها والقضاء على العشوائية التى تؤثر على المظهر الحضارى للموقف مع مراعاة البعد الاجتماعى للباعة الجائلين ونقلهم إلى السوق المركزى بحى شرق وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المواقف.

رافق محافظ أسيوط خلال الحملة اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هانى عويس مساعد مدير الأمن ومحمد البشير رئيس حى غرب وصلاح عامر مدير مشروع المواقف وضباط شرطة المرافق.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق بين إدارة المواقف وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها ومنع الباعة الجائلين من التواجد داخل مواقف سيارات الأجرة ونقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للأبعاد الإنسانية لهم، لافتاً إلى قيام المحافظة بتطوير السوق المركزى للباعة الجائلين بمنطقة الحمراء وزيادة أعداد الباكيات به للقضاء على الانتشار العشوائى للباعة الجائلين بالمواقف والشوارع .

وأشار المحافظ إلى أن الجهات الأمنية برئاسة اللواء جمال شكر مدير الأمن وبمشاركة مساعديه وقوات شرطة المرافق شاركت فى إزالة كافة الاشغالات والتعديات الموجودة بمحيط موقف سيارات الأجرة بالأزهر من باعة جائلين وفتارين وكراسى وفروشات وعربات يد بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للحى كما تمت إزالة التعديات لما هو خارج الأكشاك بواسطة أصحابها وتم التأكيد عليهم بالالتزام بالمحل فقط وذلك تيسيرًا للحركة المرورية للمواطنين والمركبات بالموقف مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للمخالفين.

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (1)
حملة إشغالات بموقف الأزهر

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (2)
حملة إشغالات بموقف الأزهر

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (4)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (5)
حملة إشغالات بموقف الأزهر

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (6)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (7)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (8)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 
 
حملة إشغالات بموقف الأزهر (9)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (10)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (11)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (12)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (13)
حملة إشغالات بموقف الأزهر 

 

حملة إشغالات بموقف الأزهر (14)
حملة إشغالات بموقف الأزهر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط: رصف شوارع وحملات لإزالة التعديات والاشغالات بحى غرب

محافظ أسيوط: 10 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب ضمن مبادرة "مشروعك "

محافظ أسيوط: 269 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف.. وتشغيل محطة "شلش"

محافظ أسيوط يشدد على الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير القرى الأكثر احتياجاً

محافظ أسيوط لـ"اليوم السابع": 289 مليون جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجا.. اللواء جمال نور الدين: المواطن بيفرح لما المسئول بيوفر له خدمة بسيطة.. و"أقول للموظف الحكومى لو شايف مرتبك مش كافى ربنا هيبارك لك فيه"

مواقف السيارات

ازالة اشغالات

مدير أمن أسيوط

محافظ أسيوط

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة