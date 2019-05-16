مجلس مدينة الأقصر ينفذ قرارات لإزالة محلات وأسوار مخالفة للقانون ودون تراخيص

وتمت خلال الحملة إزالة كافة أنواع المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومحل تجارى المتعدى على خط التنظيم بجوار المعهد الفندق ايجوث، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

وقال حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات، لافتاً إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومحل تجاري مبنى من الطوب الأحمر وأعمدة وسقف مبنى بالمونة الأسمنتية بدون ترخيص، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيراً بإستمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أن جميع القرارات تضمنت تنفيذ قرارين بمنطقة شارع أحمد عرابي وثلاث قرارات بمنطقة العوامية وجزيرة العوامية خلف نادي طلائع النصر طبقا للقرارات أرقام 5، 65، 45، 25، 22 لسنة 2019 وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح "441" مترا مربعا، حيث شارك بالحملة مسعد عياد أندراوس وسالم أنور مرسى وطارق محمد حامد مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.