video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس مدينة الأقصر ينفذ قرارات لإزالة محلات وأسوار مخالفة للقانون ودون تراخيص

الخميس، 16 مايو 2019 08:31 م
مجلس مدينة الأقصر ينفذ قرارات لإزالة محلات وأسوار مخالفة للقانون ودون تراخيص إزالة محلات وأسوار مبنية بالمخالفة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد رجال مجلس مدينة إسنا بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات ومخالفات مقامة بدون تراخيص فى نطاق المدينة، وذلك بمشاركة كل من حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، واللواء جمال إبراهيم مساعد مدير أمن الأقصر، والعقيد حسن زيور مأمور قسم شرطة الأقصر الجديد.

وتمت خلال الحملة إزالة كافة أنواع المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص داخل نطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة فى تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء أسوار ومحل تجارى المتعدى على خط التنظيم بجوار المعهد الفندق ايجوث، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض.

وقال حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات، لافتاً إلى أن كافة القرارات عبارة عن أسوار ومحل تجاري مبنى من الطوب الأحمر وأعمدة وسقف مبنى بالمونة الأسمنتية بدون ترخيص، بالمخالفة للمادة 60 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيراً بإستمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة أي مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، أن جميع القرارات تضمنت تنفيذ قرارين بمنطقة شارع أحمد عرابي وثلاث قرارات بمنطقة العوامية وجزيرة العوامية خلف نادي طلائع النصر طبقا للقرارات أرقام 5، 65، 45، 25، 22 لسنة 2019 وتضمنت كافة الإزالات مساحات بمسطح "441" مترا مربعا، حيث شارك بالحملة مسعد عياد أندراوس وسالم أنور مرسى وطارق محمد حامد مشرفى التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة مبنى ملحق بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية لخطورته على المرضى

محافظ أسيوط ومدير الأمن يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات بمواقف السيارات

حملات متواصلة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة بالقاهرة الجديدة

إزالة 21 حالة تعد على الأراضى ورفع القمامة وصيانة الأعمدة بكفر الشيخ والغربية

الاقصر

اخبار الاقصر

ازالة تعديات بالاقصر

اخبار مصر

محلات بدون ترخيص

اخبار مصر اليوم

مجلس مدينة الاقصر

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة