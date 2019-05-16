video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

متحدث: لا خطط لدى إيران لتخصيب اليورانيوم بقدرة أعلى

الخميس، 16 مايو 2019 03:54 م
متحدث: لا خطط لدى إيران لتخصيب اليورانيوم بقدرة أعلى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ش أ
إضافة تعليق

 نقلت وكالة الطلبة للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية قوله اليوم الخميس إن إيران ليس لديها خطط لتشغيل أجهزة طرد مركزى يمكنها تخصيب اليورانيوم بقدرة أعلى أو لتغيير علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

 

وفى الأسبوع الماضى أبلغت إيران الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا بأنها ستتوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووى الذى أبرم فى عام 2015، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.

 

ولم تنتهك التحركات الإيرانية الأولية، بما فى ذلك تخزين بعد المواد النووية، الاتفاق بعد على ما يبدو.

 

لكن طهران حذرت من أنه إذا لم توفر باقى الدول الموقعة على الاتفاق الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية فى غضون 60 يوما، فستبدأ إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من تلك التى تعد ملائمة لتزويد محطات الطاقة المدنية بالوقود.

 

وقال بهروز كمالوندى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية لوكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية "ليس لدينا حاليا أى خطط لزيادة القدرة وعملية الإنتاج عن طريق تغيير قدرة أجهزة الطرد المركزي".

 

وأضاف "زيادة القدرة وعملية الإنتاج تجرى بنفس العدد من أجهزة الطرد المركزى المركبة بالفعل فى (منشأة التخصيب) نطنز".

 

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن كمالوندى قوله إنه فيما يتعلق بالمراقبة المطورة للمواقع النووية الإيرانية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق ما نص عليه الاتفاق "ففى بعض المراحل ومن أجل إجراء بعض الأعمال التقنية يستلزم هذا إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقا وهو ما تم بالفعل ويتم عمله".

 

وتهدف القيود على تخصيب اليورانيوم التى قبلتها إيران بموجب الاتفاق إلى زيادة الوقت الذى تحتاجه لإنتاج قنبلة نووية إذا اختارت فعل ذلك لمدة عام بدلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

 

وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج سرى للأسلحة النووية لكنها تخلت عنه لاحقا. وتنفى طهران وجود مثل هذا البرنامج على الإطلاق.

 

ويفرض الاتفاق سقفا لمدة 15 عاما على مستوى النقاء الذى تستطيع إيران الوصول إليه فى تخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67 بالمئة وهو أقل كثيرا من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة ويبلغ 90 بالمئة ويقل أيضا عن المستوى الذى وصلت إليه إيران فى تخصيب اليورانيوم قبل توقيع الاتفاق ويبلغ 20 بالمئة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة ألمانية:إيران تسلح مليشياتها الإرهابية لاستهداف واشنطن وحلفائها

إيران تستبعد إجراء محادثات مع واشنطن على خلفية التوتر بين البلدين

إيران تطور برنامج حماية من فيروس الكمبيوتر ستاكسنت

بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقواتها فى العراق بسبب إيران

التايمز: صدام بين الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إيران

نيويورك تايمز: تهديدات ترامب بالتصعيد العسكرى ضد إيران تزيد مخاوف العراق

بعد فرض العقوبات على إيران.. نتنياهو يبحث تدهور الأوضاع بين واشنطن وطهران

إيران

أخبار إيران

أخبار إيران اليوم

اليورانيوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة