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كتاب جديد لمؤلف "النار والغضب" بعنوان "حصار: ترامب تحت النيران"

الخميس، 16 مايو 2019 12:27 م
كتاب جديد لمؤلف "النار والغضب" بعنوان "حصار: ترامب تحت النيران" كتاب "حصار: ترامب تحت النيران"
كتبت ريم عبد الحميد
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يستعد مايكل وولف، مؤلف كتاب النار والغضب الذى تناول تفاصيل الشهور الأولى لإدارة ترامب، لإصدار كتاب جديد بعنوان :حصار ترامب تحت النيران"، والذى سينشر فى الرابع من يونيو المقبل.

 

وكان كتاب النار والغضب قد أحدث ضجة كبيرة فى الولايات المتحدة وحول العالم بسبب ما كشفه من خبايا البيت الأبيض خلال الأشهر الأولى من حكم ترامب. حيث صور الكتاب البيت الأبيض فى حالة فوضى والرئيس ترامب كشخص عاجر. وأثار الكتاب عند نشره العام الماضى مناقشات استمرت لأسابيع حول ملائمة الرئيس للمنصب إلى جانب الجدل حول مصادر مولف الكتاب مايكل وولف.

 

ومن بين الأمور التى كشفها المؤلف مايكل وولف فى كتابه النار والغضب أن ترامب كان يتناول وجبات ماكدونالدز خوفا من تسميمه، إلى جانب طموحات ابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر الرئاسية.

 

ويتحدث الكتاب الجديد لوولف عن أن الإدارة محاصرة فى ظل التحقيقات الكثيرة التى لا تلاحقا ومع وجود رئيس متقلب ويرتكب أخطاء كثيرة.

 

 وتقول صحيفة الجارديان البريطانية أن الكتاب الجديد مثل سابقه الذى حقق مبيعات بملايين النسخ، يعد بتقديم نظرة خلف الكواليس على البيت الأبيض الحالى. وسيركز الكتاب على التوترات فى ظل تحقيقات روبرت مولر حول وجود علاقات بين مسئولين روس ومسئولى حملة ترامب الرئاسية.

 


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