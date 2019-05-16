فيديو وصور.. الرئيس السيسى يشارك فى حفل الإفطار السنوى للقوات المسلحة

كتب محمد الجالى

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى حفل الإفطار السنوى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن الرئيس السيسى هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصرى بأسره بذكرى العاشر من رمضان، التى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، لتظل محفورة بحروف من نور فى ذاكرة التاريخ.







وكان فى استقبال الرئيس السيسى عقب وصوله مقر حفل الإفطار، الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



وشارك فى الإفطار كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة .









