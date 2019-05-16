غرفة عمليات امتحانات الدبلومات تبدأ التواصل مع رؤساء لجان السير

انتهى قطاع التعليم من تشكيل غرفة العمليات المركزية استعدادا لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية، التى تنطلق السبت 18 مايو الجارى

وبدأت غرفة العلميات التواصل مع رؤساء لجان الامتحانات للتأكد من جاهزية اللجان وانتهاء التجهيزات الداخلية فى كل مدرسة من حيث وضع أرقام جلوس الطلاب فى مكان بارز وأيضا كشوف المناداة وكافة الخطوات التى تخلص اللجنة الرئيسية فى المدارس.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية تجارى، وفندقى، وزراعى، وصناعى، 757056 طالب وطالبة، حيث أن طلاب التعليم التجارى (260200) طالب وطالبة، وإجمالي طلاب التعليم الفندقى (21864) طالب/طالبة، والزراعى (98775) طالب/طالبة، وإجمالى عدد طلاب التعليم الصناعى 376217 طالب /طالبة.

يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث أن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية ( 132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.