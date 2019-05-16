"عمومية المركز الطبى للسكة الحديد" تعتمد القوائم المالية للعام المالى المنتهى

كتب رضا حبيشى

قررت الجمعية العمومية العادية لشركة المركز الطبى لسكك حديد مصر المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 والقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية فى نفس التاريخ وتقرير المراقب المالى بالإضافة الى المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليتكون من عدد 5 أعضاء متضمنا رئيس مجلس الادارة بدلا من 7 أعضاء.

وتم استعراض نشاط الشركة الحالي والخدمات الطبية المقدمة والاجراءات التي اتخذتها الشركة لإزالة كافة التحديات والنتائج المالية للعلاج الاستثمارى للجمهور طالب الخدمة وخطة التطوير المستقبلية للشركة والتى تشمل تجهيز وتطوير عدد من المستشفيات التابعة مثل تجهيز مستشفى أبو زعبل وتطوير وتحديث مستشفى طنطا.