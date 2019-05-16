عرض سيارة حمدى النقاز على لجنة لفحصها فنيا والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها فى واقعة القبض على حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك، بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، والذى صدر قرار بإخلاء سبيله مساء أمس الأربعاء بكفالة مالية.

وأمرت النيابة بعرض السيارة على لجنة مختصة من المرور لفحصها فنيًا والتأكد من مطابقتها للشروط السلامة والأمان، وطلبت تقرير مفصل من اللجنة عن حالة السيارة، لاتخاذ اللازم بشأنها واستكمال التحقيقات.

بدأت الواقعة أثناء إعداد ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد كمين، حيث تم إيقاف سيارة بدون لوحات معدنية لفحص مستقلها، وتبين أن قائدها هو حمدى النقاز لاعب نادى الزمالك، فتم اقتياده لقسم شرطة أول أكتوبر، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والتحفظ على السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.