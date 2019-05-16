عادل الجبير: الحوثيون جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيرانى

كتب سمير حسنى

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، أن استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني، مشددا على أن الحوثيين جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيرانى.

وقال "الجبير" فى تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن الحوثيين يؤكدون يوما بعد يوم بأنهم منفذون لأجندة إيران على حساب اليمنيين.

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى، قال إن ميليشيات الحوثى ليست سوى آداة لتنفيذ أجندة إيران فى المنطقة، مشيرا إلى أن هجوم مليشيا الحوثى على محطتى ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران.