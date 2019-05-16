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الخميس، 16 مايو 2019 03:59 م
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طرح تنفيذ 38 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى داخل مدينة بدر خلال أيام

الخميس، 16 مايو 2019 03:38 م
طرح تنفيذ 38 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى داخل مدينة بدر خلال أيام وحدات سكنية - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه من المقرر أن يتم طرح تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الرابعة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة خلال أيام.

وأضاف المهندس عمار مندور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مدة التنفيذ 18 شهرا من تاريخ إسناد الموقع لشركات المقاولات، لافتا إلى أن المدينة تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة.

وأوضح أن هناك أكثر من 50 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى تم وجارى تنفيذها، لمحدودى الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بموظفى وزارات الحكومة المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.

 وكان المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تفعيل الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز المدينة، والتي يتم من خلالها المرور على الوحدات المخالفة بالإسكان الاجتماعى، سواء بالتصرف بالإيجار أو غير ذلك، وإرسال بيانات تلك الوحدات إلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما عقد المهندس عمار مندور، رئيس الجهاز، لقاءً مع بعض سكان الحي الخامس بالمدينة، وتم عرض بعض المشاكل التي تواجههم، ومنها عدم وجود التأمين بشكل كامل بالمنطقة، ووعد رئيس الجهاز بأنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية فى هذا الملف، وكذا القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة، وسرعة إصدار التعليمات اللازمة لذلك.

 

 


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