ضبط 11189 قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

كتب محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث شاركت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وتم ضبط (17) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (1109) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1072) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية ).

كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (11189) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، فيما أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (400) قضية متنوعة، فيما أسفرت جهودها عن ضبط (133) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى في ضبط (6) قضايا أموال عامة، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (6) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).