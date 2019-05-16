ضبط كميات من "مخ" مهربه داخل كراتين لحوم جاموسى مستوردة من الهند

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تهريب قطع مخ داخل كراتين لحوم جاموسى مجمدة مستوردة من الهند وتم اكتشاف الواقعة خلال فحص شحنة اللحوم داخل معامل الوزارة.

وهي عبارة عن عدد اربعين كيس به مخ مخباة داخل كل كرتونة تزن 20 كجم لحوم جاموسي مجمده لعدد 1400 كرتونه بأجمالي 28 طن وارده من الهند لحساب احدى شركات القطاع الخاص بتاريخ 14 مايو الجارى.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزائية حيال تلك الواقعة ضد الشركة المستوردة للشحنة.

والجدير بالذكر أن مصر تمنع استيراد المخ.