video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط كميات من "مخ" مهربه داخل كراتين لحوم جاموسى مستوردة من الهند

الخميس، 16 مايو 2019 05:02 م
ضبط كميات من "مخ" مهربه داخل كراتين لحوم جاموسى مستوردة من الهند لحوم مجمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تهريب قطع مخ داخل كراتين لحوم جاموسى مجمدة مستوردة من الهند وتم اكتشاف الواقعة خلال فحص شحنة اللحوم داخل معامل الوزارة.
 
وهي عبارة عن عدد اربعين كيس به مخ مخباة داخل كل كرتونة تزن 20 كجم لحوم جاموسي مجمده لعدد 1400 كرتونه بأجمالي 28 طن وارده من الهند لحساب احدى شركات القطاع الخاص بتاريخ 14 مايو الجارى.
 
 
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزائية حيال تلك الواقعة ضد الشركة المستوردة للشحنة.
 
والجدير بالذكر أن مصر تمنع استيراد المخ.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الخدمات البيطرية" تطالب بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة

"الخدمات البيطرية" تشن حملات مرورية على 479 مجزرا خلال رمضان

صور.. طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والأسماك لاستقبال شم النسيم بتخفيضات 25%.. الخدمات البيطرية: حملات بالأسواق وأماكن تخزين الأغذية.. والرنجة 30 جنيهًا والأرز بـ8 جنيهات والسكر بـ7 فى منافذ وزارة الزراعة

الخدمات البيطرية : تحصين 2.889 مليون رأس طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

استيراد مخ

الخدمات البيطرية

لحوم مجمدة

اللحوم المستوردة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة