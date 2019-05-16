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الخميس، 16 مايو 2019 02:48 م
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صور .. من قتل "كمال" خفير المقاولون العرب أسفل كوبرى الدقى.. زميله: كان بيتسحر وتولى العمل بالمكان قبل الحادث بـ3 أيام.. الجانى سدد له طعنات بوجهه ورقبته بعد إحباطه سرقة موقع الشركة

الخميس، 16 مايو 2019 02:09 م
صور .. من قتل "كمال" خفير المقاولون العرب أسفل كوبرى الدقى.. زميله: كان بيتسحر وتولى العمل بالمكان قبل الحادث بـ3 أيام.. الجانى سدد له طعنات بوجهه ورقبته بعد إحباطه سرقة موقع الشركة أثار الدماء داخل غرفة المجنى عليه
كتب بهجت أبو ضيف
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دقائق معدودة وينطلق أذان الفجر من المساجد، جلس "كمال" الخفير المكلف بحراسة مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى، داخل الكرفان المخصص له أسفل الكوبرى، يتناول طعام السحور بمفرده، وسرعان ما سمع صوت تحرك مريب بالخارج، أسرع لاستكشاف الأمر، إلا أنه فوجىء بأحد الأشخاص داخل السور السياج الحديدى المكلف بتأمينه، حاول ضبطه، إلا أن الشخص المجهول عاجله بعدة طعنات سقط إثرها غارقا فى دمائه، بينما فر الجانى هاربا.
 
اثار دماء الضحية
اثار دماء الضحية
 
حاول الخفير "كمال سند" الاستغاثة، وطلب النجدة من المواطنين، إلا أن الطعنات التى أصيب بها بوجهه ورقبته، أفقدته قواه، واصل زحفه للوصول لبوابة السياج الحديدى، نزيف الدماء لم يتوقف، حتى وصل إلى مدخل السياج وفارق الحياة، مر بعض الوقت حتى عثر عليه أحد الأشخاص، وأبلغ قسم شرطة الدقى.
 
إشارة إلى الدماء
إشارة إلى الدماء
"اليوم السابع" رصد تفاصيل الحادث، والتقى بـ"سعيد مصطفى" زميل المجنى عليه، الذى روى تفاصيل الجريمة، قائلا: "عم كمال يعمل خفيرا بشركة المقاولون العرب، كان مكلفا بتأمين المواد الخاصة بالشركة بأحد المواقع الخاصة بالشركة فى القاهرة، حتى أصيب الخفير المعين لتأمين مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى بأزمة صحية، وحصل على إجازة لتلقى العلاج".
 
الكرفان الذى ينام به الضحية
الكرفان الذى ينام به الضحية
 
وأضاف " استعان مسئولى الشركة بعم "كمال" البالغ من العمر 57 عاما، ليحل مكان زميله المريض، حيث تولى العمل بالمكان الذى شهد مقتله قبل الحادث بـ3 أيام فقط، كان مقدرا له أن ينتهى أجله فى هذا المكان، يوم الحادث كان "كمال" يجلس داخل الكرفان الذى يحتوى على سرير للنوم، وحمام، يتناول طعام السحور، استعدادا لاستقبال يوم جديد من شهر رمضان، إلا أنه اكتشف دخول شخص مجهول للسياج الحديدى أسفل الكوبرى الذى يحتوى على مواد الإنشاء الخاصة بصيانة الكوبرى، حاول ضبطه، إلا أن المتهم سدد له عدة طعنات وفر هاربا.
 
المكان الذى شهد الجريمة
المكان الذى شهد الجريمة
 
تابع "سعيد" حديثه لـ"اليوم السابع" قائلا "نزيف الدماء لم يتوقف من جسد كمال الذى وصل بصعوبة إلى بوابة السياج، لطلب النجدة، إلإ أنه لم يسمعه أحد وفارق الحياة، وعثر عليه أحد الأشخاص، وتم إبلاغ قسم شرطة الدقى، حيث وصلت قوة أمنية وتم نقل جثمانه إلى المشرحة، وبدأ رجال المباحث فى جمع التحريات حول مرتكب الجريمة".
 
دماء الضحية على البوابة الخاصة بالسياج الحديدى
دماء الضحية على البوابة الخاصة بالسياج الحديدى
 
واستطرد "سعيد" " الحديث ، قائلا: "دماء زميلى كمال ما زالت أثارها باقية داخل الكرفان، بالإضافة إلى أنها متناثرة بأرضية المكان أسفل الكوبرى، وأيضا لطخت المقعد القريب من مدخل السياج، منذ عملى بديلا له، أنام فى نفس السرير الخاص به، دمائه تحيط بى، ادعوا الله أن يرحمه، وأن يتم ضبط قاتله، حتى ينال عقابه".
 
دماء الضحية على المقعد الخاص به
دماء الضحية على المقعد الخاص به
 
من جانبهم يواصل ضباط مباحث قسم شرطة الدقى تكثيف التحريات لكشف هوية المتهم بقتل المجنى عليه، وأشارت التحريات الأولية التى أجراها المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى، أن شخصين يستقلان عربة كارو وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاولا سرقة مواد البناء الخاصة بالشركة، وعندما اكتشف المجنى عليه أمرهما، سدد له أحدهما عدة طعنات.
 
زميل الضحية يشير لدمائه
زميل الضحية يشير لدمائه
 
وأشرف العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث، على جمع المعلومات وإجراء التحريات، وفحص المشتبه بهم من جامعى الخردة والقمامة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بكوبرى الدقى للتوصل لهوية مرتكبى الجريمة.
 
زميل المجنى عليه يحمل فوطة بها دماء الضحية
زميل المجنى عليه يحمل فوطة بها دماء الضحية

كوبرى الدقى
كوبرى الدقى

موقع الشركة أسفل كوبرى الدقى.
موقع الشركة أسفل كوبرى الدقى.

موقع الشركة أسفل كوبرى الدقى
موقع الشركة أسفل كوبرى الدقى

وميل المجنى عليه يروى تفاصيل الجريمة
زميل المجنى عليه يروى تفاصيل الجريمة
 
 

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